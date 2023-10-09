نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة هولندا ضد فرنسا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضد منتخب فرنسا في تصفيات يورو 2024، والقنوات الناقلة للمباراة.



موعد مباراة منتخب هولندا ضد فرنسا في تصفيات اليورو



يواجه المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم نظيره منتخب فرنسا مساء الجمعة المقبلة 13 أكتوبر 2023، في الجولة السابعة من منافسات تصفيات يورو 2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب يوهان كرويف ارينا المباراة المرتقبة بين منتخب هولندا ضد نظيره منتخب فرنسا في تصفيات اليورو 2024.



تذاع أحداث مباراة منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب فرنسا عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.



القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.



ما هو ترتيب المجموعة التانية من تصفيات اليورو



فرنسا، 15 نقطة

اليونان، 9 نقاط

هولندا، 9 نقاط

إيرلندا، 3 نقاط

جبل طارق، دون نقاط

