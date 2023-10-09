نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إقالة أول مدير فني في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سًجل أول إقالة لمدير فني في الدوريس المصري الممتاز “دوري Nile”، بعد مرور ثلاث جولات فقط على إنطلاق البطولة المحلية.

وقرر مسؤولو نادي فاركو إقالة البرتغالي برونو روماو، المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبية التي قدمها فاركو في الجولات الأولى الثلاثة من مسابقة الدوري.

وسقط فاركو في أول جولتين بالدوري أمام فيوتشر والمصري، فيما تعادل في الجولة الثالثة أمام سيراميكا كليوباترا.

إيقاف الحكم القلاوي بسبب فاركو

كتب الحكم المصري حمادة القلاوي منشورًا قصيرًا، معلقا على إيقافه بناء على قرار من لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

وكتب القلاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "علموا أشبالكم أن الأسود لا تأكل فضلات الكلاب".

وتعرض القلاوي لقرار الإيقاف عقب المباراة الجدلية التي جمعت فاركو والمصري البورسعيدي والتي شهدت فيها العديد من الحالات أبرزها ركلة جزاء لفاركو.

كان بيريرا قد قرر إيقاف ثلاثة حكام، الأول أمين عمر الذي قاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بعد أزمة ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالح الأبيض.

وجاء قرار الإيقاف الثاني للقلاوي بسبب ركلتي جزاء، واحدة لفاركو وأخرى للمصري البورسعيدي.