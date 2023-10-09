نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مستقبل مورينيو مع روما وهالاند يدخل في مشاجرة قوية وجرينوود يسجل أخيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 9-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

ذا صن تكشف مشاجرة هالاند مع عمال أرسنال

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي قد دخل في مشادة غاضبة مع مجموعة من موظفي أرسنال عقب الخسارة التي مُني بها السيتزينز يوم أمس بهدف نظيف.

وأثناء الحديث مع نيكولا جوفر مدرب الركلات الثابتة في أرسنال ظهر هالاند غاضبًا دون سبب واحد قبل أن ينجح كايل والكر في التدخل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين.

ديلي ستار تبرز هدف جرينوود الأول مع خيتافي

وفي إسبانيا قالت صحيفة ديلي ستار أن جرينوود لاعب نادي خيتافي قد نجح أخيرًا في تسجيل هدفًا لفريقه في شباك سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت بينهما في الليجا.

ويعتبر ذلك الهدف هو الأول لجرينوود حيث سبق وان سجل للمرة الأولى بقميص فريقه السابق مانشستر يونايتد في شباك برينتفورد يوم 19 يناير 2022.

فوتبول إيطاليا تعلق على مستقبل مورينيو

وقالت صحيفة فوتبول إيطاليا ان البرتغالي جوزيه مورينيو يرى نفسه المدير الفني لفريق نادي روما الايطالي خلال السنوات القادمة ولا نية لرحيله أو التفريط في خدماته.

وسبق وأن كشفت بعض المصادر الصحفية أن روما سيقيل مورينيو حال الخسارة من كالياري لكن فريق العاصمة نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1.

كالتشيو ميركاتو تعلق على سر تألق جيرو كحارس مرمى

علقت شبكة كالتشيو ميركاتو على تألق المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في مركز حراسة المرمى بعد أن خرج ماينيان مطرودًا بالبطاقة الحمراء ليقرر جيرو حماية عرين البيانكونيري.

الملفت للنظر أن جيرو تألق في مركزه الجديد بل وأنقذ شباك الميلان من هدف محقق وقال عقب المباراة انني لعبت في هذا المركز عندما كنت طفلًا.