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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي بطلب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكانت المملكة العربية السعودية، كشفت الأربعاء الماضي عن نيتها للترشح من أجل استضافة نسخة 2034 من بطولة كأس العالم، وتم التأكيد على هذا الأمر بإرسال خطاب إلى فيفا اليوم الإثنين.

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد السعودي أن المملكة تعتزم في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرصها على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

رسميًا.. السعودية تترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ياسر بن حسن المسحل: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأضاف المسحل أن المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحاد من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.

وسيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.