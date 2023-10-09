نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ماجدة الهلباوى تعود نائبًا لرئيس الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية القرار التنفيذى رقم 2 لسنة 2023 الذى يقضى بعودة الدكتورة ماجدة الهلباوى لمنصبها نائبًا لرئيس النادى الأولمبى.

ماجدة الهلباوى تعود نائبًا لرئيس الأولمبي

وتضمن القرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم9956 لسنة 77 قضائية بالغاء القرارىن الخاصين باستبعادها من مجلس إدارة النادى.

وقررت الشريف إلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأولمبى بإسقاط عضوية ماجدة الهلباوى من العضوية العاملة للنادى الأولمبى وكذلك الغاء القرار الخاص باستبعادها من منصبها كنائب لرئيس النادى.

وكلف القرار مجلس إدارة النادى الأولمبى بتمكين الهلباوى من ممارسة نشاطها كنائب لرئيس النادى.

وكانت الهلباوى فازت بمنصب نائب رئيس النادى خلال الجمعية العمومية التى أقيمت فى نوفمبر 2021.

وكان مجلس إدارة النادى الأولمبى قرر فى فترات سابقة استبعاد الدكتورة ماجدة الهلباوى من منصبها كنائب لرئيس النادى وكذلك استبعادها من العضوية العاملة للنادى قبل أن يتم الغاء تلك القرارت اليوم.

