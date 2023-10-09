نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يفاجئ النصر بهذا القرار قبل الإنضمام إلى البرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى البرتغال، للمشاركة مع منتخب البرتغال خلال تصفيات كأس العالم 2026.

رونالدو يسعى لتجديد عقده مع النصر

وكشفت تقارير صحفية ظهر اليوم الإثنين، على أن رونالدو قد فاجأ إدارة النصر بتحرك مبكر نحو تنفيذ قراره الهام، بالتجديد مع النصر حتى 2027.

وأكدت التقارير على أن كرستيانو رونالدو، أبلغ إدارة مسلي آل معمر، قبل سفره إلى معسكر المنتخب البرتغالي، برغبته في تمديد التعاقد.

الحربي يكشف عن مفاجأة كبرى لعشاق النصر بشأن رونالدو

وأوضح الإعلامي علي الحربي، عبر حسابه على منصة "اكس"، إن رونالدو أبلغ إدارة النصر برغبته في تجديد عقده مع النادي حتى عام 2027.

وأضاف الحربي، أن رونالدو يرغب في التواجد بكأس العالم 2026 مع المنتخب البرتغالي، وهو لاعبًا في صفوف نادي النصر، ومن ثم سيعلن اعتزاله كرة القدم.

وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو في الموسم الماضي، بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، ورحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.