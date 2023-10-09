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أحمد جودة - القاهرة - بعثة المنتخب المصري تصل إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

وصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهبطت الطائرة التي كانت تحمل عناصر المنتخب في مطار العين بالإمارات.

بعثة المنتخب المصري، ويستعد المنتخب لخوض مباراتين وديتين في معسكر أكتوبر الجاري أمام زامبيا والجزائر يومي الخميس والأثنين المقبلين والموافقين أيام 12 و16 أكتوبر على استاد هزاع بن زايد.



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بعثة المنتخب المصري، وكان المنتخب الوطني قد فشل في الاختبار الأخير له بعد الخسارة أمام تونس بثلاثية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الشهر الماضي.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام في كوتفوار مطلع العام المقبل بعد النجاح في صدارة المجموعة.

موعد قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2024

بعثة المنتخب المصري تصل إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر

بعثة المنتخب المصري، ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة تصفيات الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً في العاصمة الكوتفوارية ابيدجان، بحضور مثلي المنتخبات التي تأهلت إلى النهائيات.

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منتخب مصر

بعثة المنتخب المصري تصل إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر

وكان قد رافق بعثة المنتخب الوطني إلى الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بصفته رئيس للبعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.