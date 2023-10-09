أحمد جودة - القاهرة - فوز القناة ودكرنس ولافيينا وتعادل جمهورية شبين في الجولة الثالثة بدورى القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الثالثة بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى عن فوز فريق القناة على فريق النجوم بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف محمد تامر شرقية في الدقيقة 35 وأضاف القناة هدفين في الدقيقتين 22،23 من الشوط الثاني عن طريق عماد الصواف ومحمد جمال بيبو.



-- فوز فريق دكرنس على أسوان بهدف دون رد سجله أحمد ماجد الدماطى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



-- فوز فريق لافيينا على فريق بروكسي بهدف دون رد سجله محمود الحلواني من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



-- تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق مكادى بهدف لمثله، حيث تقدم شبين بهدف محمد سامى كالوشا من ركلة جزاء في الدقيقة 8 وتعادل مكادى ايضا من ركلة جزاء عن طريق حسن الحسيني في الدقيقة 15 من الشوط الأول.



-- تعادل فريق النصر للتعدين مع فريق مصر للمقاصة بهدف لمثله تقدم الاعدين في الدقيقة 33 وتعادل يحيى زكريا للمقاصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

