عرض فلكي للنجم المغربي حمدالله والحائلي مصدوم.. لن تصدقوا اين سيلعب الموسم المقبل والمفاجأة المدوية في راتبه الجديد الذي سيتقضاه

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن اقترب المغربي، عبد الرازق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، من الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف، بعد قدوم الفرنسي كريم بنزيما.

وبحسب ما نشرته صحيفة اليوم، فإن المغربي عبد الرازق حمد الله، يقترب من الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن، المفاوضات بين وكيل أعمال المغربي عبد الرازق حمد الله مع الوصل وأدنوك الإماراتيين من أجل ضمه براتب ضخم يتجاوز الـ 100 الف ، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.