أحمد جودة - القاهرة - تعرف على الجهاز الفنى الجديد لفريق المعمورة

اعتمد مجلس إدارة مركز شباب المعمورة الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلفا للجهاز السابق بقيادة محى عبد الحميد.



ويتكون الجهاز الفنى الجديد للمعمورة من أحمد شعبان مشرف على الكرة، السيد رمضان مدير الكرة، حماده البحر جاسور مدير فنى، محمد حسن المنى مدرب عام، خضر هاشم مدرب حراس المرمى، أحمد عبد الحميد طبيب الفريق، كريم محمد مدير إدارى.



ويلتقى المعمورة خارج ملعبه مع مركز شباب العامرية يوم السبت القادم فى الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث.

وخسر المعمورة على أرضه فى الجولة الأولى أمام المنتزه بهدفين مقابل هدف واحد.