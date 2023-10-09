نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة قدم نسائية - دوري القسم الثالث بنظام المجموعتين بمشاركة 21 فريقًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت قرعة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024، ظهر اليوم بمقر اتحاد كرة القدم المصري في القاهرة، بحضور مندوبي الأندية ومسئولو لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وحددت لجنة المسابقات نظام دوري القسم الثالث بحيث يقام بنظام المجموعتين، وتضم المجموعة الأولى اندية القاهرة وعددهم 11 فريق، والمجموعة الثانية تضم اندية الاسكندرية والدلتا وعددهم 10 أندية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في المجموعة الاولى:

النصر للمواسيرSAK X

البرجاية المنيا X حدائق حلوان

الترسانة مطروح X مركز شباب أبوحماد

رع للالعاب الرياضية X التجارة والكيماويات

اسمنت حلوان X مدينة نصر

ليفيلز X باي

و مواجهات المجموعة الثانية:

الاتحاد السكندري X شباب ارمنا

م.ش العمراوي X محلة حسن

م.ش الخيارية X نصر المندرة

الإعلاميين X بورفؤاد

القنطرة البيضاء X ماريا العام

وتنطلق مباريات دوري القسم الثالث للكرة النسائية يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، وسيتم صعود فريقين لدوري القسم الثاني الموسم التالي مباشرة