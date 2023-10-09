نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع صفقتين جديدتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ثنائي جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، تدعيما لصفوف الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع صفقتين جديدتين

وعانى الشياطين الحمر من بداية مخيبة للآمال للموسم الجديد، حيث خسروا ستة من أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

فقط التحول الملحوظ في اللحظات الأخيرة حال دون الهزيمة أمام برينتفورد، وقد تم بالفعل اقتراح أن المدرب إريك تن هاج يريد التعاقد مع لاعبين جدد في يناير، ويقال إن مانشستر يونايتد يراقب تطور الشابين البرازيليين لويس جيلهيرمي ولوران.

ومن المتوقع أن يتم اعتبار قلب الدفاع ولاعب الوسط والجناح من الأولويات، خاصة المركز الأول والثالث في تلك المراكز.

ومع ذلك، مع وجود بعض لاعبي فريق يونايتد على الجانب الخطأ من 30، يجب أيضًا وضع مستوى معين من التركيز على خفض متوسط المحصول الحالي.

ووفقًا لخبير النقل فابريزيو رومانو، فقد حدد يونايتد جيلهيرمي ولوران كنجمين محتملين للمستقبل.

في حين أن لاعب خط الوسط جيليرمي لن يبلغ 18 عامًا حتى فبراير، إلا أنه شارك بالفعل في 15 مباراة مع بالميراس في الدوري البرازيلي الممتاز.

على الرغم من أن أربعًا فقط من تلك المباريات جاءت من التشكيلة الأساسية، إلا أن المراهق لعب 23 مباراة في المجموع، مما جعل ناديه حريصًا على تمديد عقده إلى ما بعد نهاية عام 2025.

وفي الوقت نفسه، يبلغ لوران لاعب فلامنجو 17 عامًا أيضًا ولديه عقد حتى نهاية عام 2025.