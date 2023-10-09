نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إنجلترا يقرر استبعاد ساكا بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيغيب بوكايو ساكا جناح أرسنال عن صفوف منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مباراتين، واحدة ودية، وأخرى ضمن تصفيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا عام 2024 بداعي الإصابة، حسب ما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين.

منتخب إنجلترا يقرر استبعاد ساكا بسبب الإصابة

وكان استبعاد ساكا متوقعا بعد أن غاب الأحد عن لقاء قمة الدوري الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي التي كسبها الأول بهدف دون رد.

وتواجد ساكا في مقر تدريب المنتخب الإنجليزي "سان جورج بارك" حيث خضع لفحص باشراف الجهاز الطبي للمنتخب كما أعلن الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يضيف: تقرر أن يواصل اللاعب عملية تعافيه في صفوف ناديه،

ويتألق ساكا مع أرسنال هذا الموسم حيث سجل 5 اهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة كذلك في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وسيغيب ساكا (22 عاما) الذي خاض 30 مباراة دولية، عن مباراتي إنجلترا ضد أستراليا الجمعة وإيطاليا الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.