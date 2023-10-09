نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قمة مصرية" الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري.. ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الأهلي في تحقيق فوز صعب عل الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77 في ختام منافسات ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وتقدم الأهلي في الربع الأول بنتيجة 19-18، وأنهى الربع الثاني بنتيجة 43-35، واستمر تقدم المارد الأحمر بنتيجة 60-54 في الربع الثالث.

وشهد الربع الأخير تقدم الأهلي بفارق 12 نقطة عند 71-59، وفي آخر 30 ثانية وصلت النتيجة 81-77، وتوالت الرميات الثلاثية على سلة الأهلي حيث سدد الاتحاد 3 مرات في 10 ثوان فقط، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر 82-77، بعد تسديد عمرو الجندي تسديدة من رمية حرة.

ويواجه المارد الأحمر نظيره جمعية سلا المغربي في نصف النهائي، يوم الأربعاء 11 أكتوبر في السادسة والنصف مساء.

نتائج ربع النهائي

الكويت الكويتي 96-74 دجلة العراقي

المحرق البحريني 95-108 سلا المغربي

اتحاد الجزائر 78-110 بيروت اللبناني

الاتحاد السكندري 77-82 الأهلي

نصف النهائي - الأربعاء 11 أكتوبر

الكويت × بيروت - 4 عصرا

سلا × الأهلي - 6:30 مساء