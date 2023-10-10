نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انتخابات الزمالك مهددة بالبطلان "لبيب السبب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك القادم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أحد العواقب التي تهدد انتخابات الفارس الأبيض بالبطلان بسبب بعض المستندات الرسمية.

وتسعى الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، في عودة الاستقرار من جديد إلى الفريق للخروج من الأزمات القوية التي تضرب النادي.

- هريدي يهاجم لبيب

وصرح عمر هريدي المرشح على رئاسة نادي الزمالك:" أن حسين لبيب المرشح المنافسله على منصب رئيس نادي الزمالك، ضعيف في كل شيء من الحديث والأساليب والمفاوضات على أي شئ".

وواصل هريدي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: " خبرة هاني العتال لم تكون كبيرة، حيث أنه لم يخض تجربة الانتخابات سوى مرة واحدة ولكنه منتظم مع الأعضاء منذ 2005 بالهدايا دون انتظار شيء".

وأختتم عمر هريدي: " يوجد خطر يهدد انتخابات نادي الزمالك بالبطلان ويوجد في الوقت الحالي تحرك من أحد الأعضاء لبطلان العملية، وحسين لبيب مدعوم وبطالب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد اليد بالتدخل فورا لأن الانتخابات مهددة بالبطلان".