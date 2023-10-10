نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملها الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ قطاع كبير من متابعي ومحبي الساحرة المستديرة في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب فرنسا مع نظيره الهولندي، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا في تصفيات أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فرنسا ضد هولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتقام صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته الثانية بتفصيات أوروبا برصيد 15 نقطة، بالفوز في 5 مباريات، بينما يتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويتم نقل مباراة فرنسا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports 1HD عبر التردد التالي:

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 12245

الاستقطاب:- عمودي

معدل الترميز:- 27500.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.