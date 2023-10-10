نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقود الهجوم.. تشكيل فرنسا ضد هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الهولندي، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا في تصفيات أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فرنسا ضد هولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتقام صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته الثانية بتفصيات أوروبا برصيد 15 نقطة، بالفوز في 5 مباريات، بينما يتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع لمواجهة هولندا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي، كوناتي، أوباميكانو، هيرنانديز.

خط الوسط: جريزمان، تشواميني، رابيو.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كولو مواني، مبابي

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويتم نقل مباراة فرنسا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports 1HD.