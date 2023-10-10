ما هو تشكيل هولندا المتوقع أمام فرنسا في تصفيات يورو 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم منتخب هولندا الأول لكرة القدم، بمواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الفرنسي، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا في تصفيات أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فرنسا ضد هولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتقام صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة فرنسا في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: فليكين.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، آكي ودومفريس، دالي بليند.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيمونس، ويفير.

في خط الهجوم: جاكبو، مالين.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويتم نقل مباراة فرنسا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports 1HD.