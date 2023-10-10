نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر ضد زامبيا الودية.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب زامبيا وديًا، يوم الخميس المقبل، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة منتخب الفراعنة ضد نظيره منتخب زامبيا في المباراة الودية ضمن استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانتظم لاعبي منتخب مصر في معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر ضد زامبيا وديًا

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، مساء الخميس المقبل الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زامبيا علي شبكة أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.