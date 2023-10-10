نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض مباراة قوية أمام نظيره التعاون، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد أمام التعاون في دوري روشن

من المقرر أن يلاعب فريق الاتحاد نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الملك عبدالله ببريدة، في إطار منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

موقف الفريقين بجدول ترتيب دوري روشن السعودي

يتواجد فريق الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس السعودية الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن في الوطن العربي، كما يمكنكم مشاهدة اللقاء عبر شاهد VIP.