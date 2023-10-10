نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم.. الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة القادم وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب باراجواي صباح يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات.

ويتوقع أن يكون تشكيل منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب باراجواي كالتي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب باراجواي المركز السادس بنقطة واحدة.

وسوف يتم نقل مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره منتخب باراجواي في تصفيات كأس العالم عبر شبكة قنوات SSC السعودية.