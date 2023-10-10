هالاند يقود الهجوم.. تشكيل النرويج المتوقع أمام قبرص في تصفيات أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي المنتخب النرويجي لكرة القدم مع نظيره المنتخب القبرصي في إطار مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا 2024.

وتقام المباراة مساء يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويتوقع أن يقود النجم إيرلينج هالاند تشكيل منتخب النرويج ضد نظيره منتخب قبرص في هذه المباراة، وإليكم تشكيل المنتخب النرويجي المتوقع:-

في حراسة المرمى: آوريان نيلاند.

في خط الدفاع: جوليان ريسون - ليو اوستجارد - ستيفن بيرج - بيرجر ميلينج.

في خط الوسط: باتريك بيرج - فريدريك اورسينس - مارتن اوديجارد.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - محمد اليونويسي - أليكسندر سولرث.

ويتواجد المنتخب النرويجي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد المنتخب القبرصي في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.