انت الأن تتابع خبر استعدادات غير مسبوقة من المغرب لإستضافة كأس العالم ..أبرزها قطار فائق السرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا، في سابقة جديدة للمونديال أن يقوم في قارتين مختلفتين في وقت واحد، ويأتي ذلك تزامنا مع مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.

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المغرب

استعدادات قياسية من المغرب

وكشف عبدالحميد عدو الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عن استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030 حيث سيتم طرح مناقصة بنهاية العام الجاري لشراء 200 طائرة تسلم خلال 10 سنوات

وتنتظر المغرب مكاسب متعددة من استضافة بطولة كأس العالم ومن المتوقع أن يكون المكاسب كبيرة على كل المستويات وبالتالي فإن هناك استعدادات قياسية من تجهيز البنية التحتية والنقل والطرق والفنادق والمطاعم

[المغرب]

المغرب

قطار فائق السرعة في المغرب

كما تحاول المملكة المغربية الإنجاز في مشروع قطار فائق السرعة قبل إنطلاق بطولة كأس العالم وذلك لزيادة أعداد السائحين تزامنا مع البطولة وسهولة حركة السائحين في المدن النختلفة خلال البطولة

فيما أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ان الاستثمارات في البلاد ستتزداد بشكل غير مسبوق بعد إعلان إستضافة بطولة كأس العالم وبالتالي سيكون هناك استعداد غير مسبوق على المستوي الفني بالنسبة لمنتخب أسود الأطلسي

وقدم منتخب أسود الأطلسي أداء غير مسبوق ووصل إلي دور نصف النهائي وحقق المربع الذهبي وكان قريب من تحقيق ميدالية في المونديال بعد اللعب على المركز الثالث والرابع قبل أن يخسره أمام فرنسا بطل العالم بنتيجة هدفين دون رد .