نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.

موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا واسكتلندا يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ على لا كارتوخا في إشبيلية في إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يحتل منتخب اسبانيا بقيادة لويس دى لافوينتى المركز الثاني برصيد ٩ نقاط في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 بينما تحتل إسكتلندا صدارة المجموعة برصيد ١٥ نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- استكلند 15 نقطة

2- اسبانيا 9 نقاط

3- النرويج 7 نقاط

4- جورجيا 4 نقاط

5- قبرص صفر نقاط

وتبث أحداث المباراة التي ستجمع بين إسبانيا واسكتلندا عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الناقل الوحيد والحصري لتصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024 كما يمكن مشاهدة المباراة عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV" والذي يذيع كافة مباريات تصفيات يورو 2024.

ويمكن مشاهدة أحداث اللقاء بشكل مباشر وحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتخصيص قناة beIN Sports 1 لنقل المباراة بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وأيضًا تذاع أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة الآتية:

قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

• القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

• التردد: 12031.

• الأستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

• القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

• التردد: 12515.

• الأستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• معدل الترميز: 22000.

قناة TVP Sport HD

• القمر الصناعي: Hot Bird.

• التردد: 10834.

• الأستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز، 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4