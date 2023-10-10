نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصوت الكروان.. معلق مباراة مصر وزامبيا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن من هو معلق مباراة المنتخب الوطني الأول، أمام نظيره منتخب زامبيا في المباراة الودية المقرر لها الخميس المقبل، خلال فترة التوقف الدولي، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، معلق مباراة منتخب الفراعنة وزامبيا الودية، في إطار الاستعدادات لأمم إفريقيا.

وانتظم لاعبي منتخب مصر في معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر ضد زامبيا وديًا

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، مساء الخميس المقبل الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زامبيا علي شبكة أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

معلق مباراة مصر وزامبيا الودية

ومن جانبها أسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره زامبيا، إلى المعلق الشهير محمد الكواليني.