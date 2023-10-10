نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر أمام زامبيا.. ما هو تشكيل فيتوريا المتوقع؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، في مواجهة نظيره زامبيا، في المباراة الودية المقرر لها الخميس المقبل، خلال فترة التوقف الدولي، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول، في مواجهة منتخب زامبيا في إطار الاستعدادات لأمم إفريقيا 2024.

وانتظم لاعبي منتخب مصر في معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر ضد زامبيا وديًا

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، مساء الخميس المقبل الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد زامبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - مروان عطية.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر لمواجهة وزامبيا وديا

ضمت القائمة 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي- محمد صبحي -محمد أبو جبل- محمد هاني عمر كمال- محمد حمدي- أحمد فتوح -علي جبر- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- أحمد سامي- طارق حامد -مروان عطية- أحمد سيد زيزو- إمام عاشور محمد النني -محمود حماده- حمدي فتحي محمد صلاح -مصطفي فتحي- عمر مرموش -محمود تريزيجيه- حسين الشحات- مصطفي محمد- مروان حمدي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زامبيا علي شبكة أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.