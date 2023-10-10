زي النهاردة.. محمد صلاح يحرز أول هدف بقميص لمنتخب المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم العاشر من شهر أكتوبر مناسبة سعيدة لجماهير كرة القدم المصرية حيث شهد نفس التاريخ من العام 2011 توقيع لاعبنا الدولي المصري محمد صلاح على أول اهدافه بقميص الفراعنة ليكتب بعدها تاريخ مرصع بالذهب سواء على مستوى المنتخب أو نادي ليفربول الانجليزي.

زي انهاردة.. محمد صلاح يحرز أول هدف بقميص لمنتخب المصري

وجاء هدف الفرعون المصري في شباك منتخب النيجر يوم 10 / 10 / 2011 في تصفيات أمم افريقيا في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-0.

ولعب المنتخب المصري تلك المواجهة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: عمر جابر، أحمد حجازى، معاذ الحناوى، إسلام رمضان

خط الوسط: صالح جمعة، محمد النني، عمرو السولية، أحمد حسن كامل

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن

وكان الهدف الأول الذي يحرزه مو في نهائيات الأمم الافريقية عام 2017 في شباك المنتخب الغاني يوم 25 يناير.

فيما وقع لاعب الريدز على هدفه الأول في كأس العالم 2018 بروسيا في الخسارة بنتيجة 3-1 من أصحاب الارض في الجولة الثانية يوم 19 يونيو 2018.