نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة أمام ماينز في الدوري الألماني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومحبي كرة القدم الإيطالية موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي ماينز في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي ماينز مساء السبت المقبل 21 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب أوبل أرينا المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد نظيره ماينز في الدوري الألماني " البوندسليجا ".

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره ماينز عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني " البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس 5 عبر نايل سات

تردد القناة 11054

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 5 أتش دي على سهيل سات

تردد القناة على السهيل سات 11623

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني

يحتل نادي بايرن ميونخ المركز الثالث يرصيد 17 نقطة، بينما يأتي نادي ماينز في المركز السابع عشر برصيد نقطتان في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا ".