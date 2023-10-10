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أحمد جودة - القاهرة - انضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي لمعسكر المنتخب الوطني المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر اقامتهما يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر بالإمارات

وسبق وأن خاض المنتخب المصري يوم أمس مرانه الأول بقياده فيتوريا على ملعب إستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر.

وشهد مران الأمس مجموعة من التدريبات البدنية فيما اكتفى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا خلال مواجهات الدوري المصري بتدريبات خفيفة

كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب وتواجد في مران منتخب مصر عامر حسين عضو إتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.