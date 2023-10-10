نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. اليويفا يكشف النقاب عن مستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028 و2032 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة التنفيذية للأتحاد الأوروبي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن البلد التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028.

الإعلان عن مستضيف بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028

وتم اختيار المملكة المتحدة وإيرلندا لإستضافة يورو 2028 حيث نجح الملف المشترك في اقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

حيث جاء فوز الملف المشترك بين بين المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا باستضافة بطولة يورو 2028 عقب انسحاب تركيا من أجل التركيز على النسخة التالية التي تقام في العام 2032 مع إيطاليا.

يُذكر أن النسخة القادمة للعام 2024 سوف تقام في ألمانيا خلال الصيف القادم وهي التي تعد البطولة رقم 17 في تاريخ كأس الأمم الأوروبية.