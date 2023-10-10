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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن القنوات الناقلة لمباراة التشيك وألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.



موعد مباراة التشيك وألبانيا



وقبل أن نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التشيك وألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024، فإنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة مساء الخميس القادم الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.



وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.



القنوات الناقلة لمباراة التشيك وألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024



وستذاع أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports، الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 4، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:



التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports 4 علي العرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

