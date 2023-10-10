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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة قوية ضد زامبيا ثم الجزائر فى إطار المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبل بجانب كأس الأمم الأفريقية بداية عام 2024.

أرقام فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهة زامبيا والجزائر

روي فيتوريا الذي تولي المهمة فى العام الماضى استطاع حسم تأهل منتخب مصر إلي كأس الأمم الأفريقية بعدما تغلب على كل من إثيوبيا ومالاوي مباراتين وغينيا مباراة بواقع الفوز فى 4 مباريات بالتصفيات.

بينما استطاع على المستوى الودي الفوز على كل من النيجر ولييبيريا وبلجيكا وجنوب السودان وخسارة وحيدة أمام منتخب تونس.

ولذلك يرغب روي فيتوريا فى الاستمرار بالنتائج المميزة مع منتخب مصر وعدم الخسارة مرة أخري مثل تونس الأخيرة.

ويذكر أن المنتخب الأول يضم العديد من النجوم المعسكر الحالي بوجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب ارسنال ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

