نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدين هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا.. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن انتهاء مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر، بعد سنوات من العطاء والعمل الشاق بمختلف قمصان أندية أوروبا.

ورحل هازارد عن صفوف العملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده داخل البرنابيو وخروجه من حسابات المدير الفني البرازيلي كارلو أنشيلوتي.

- هازارد يعتزل كرة القدم

ومنذ رحيل البلجيكي عن الريال هذا الموسم، فضل هازارد تعليق مسيرته قليلا وأخذ قسطا كافيا من الراحة في إسبانيا، خاصة بعد الفترة الأخيرة التي شهدت ضغطا كبيرا على اللاعب.

ونشر هازارد عبر حسابه الرسمي على موقع(انستجرام) رسالة جاء بها:" لقد أُتيحت لي فرصة تحقيق حلمي لسنوات وسنوات باللعب في أبرز أندية العالم، لعبت واستمتعت طوال تلك الفترة، لكن في لحظةٍ ما، يجب أن تستمع لذلك الصوت في قلبك والذي يخبرك أنه حان وقت التوقف".

وجاء بيان اعتزال هازارد الرسمي: يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عامًا وأكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب، لقد تمكنت من تحقيق حلمي لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.

اضاف: خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا. أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها بدايةً من ليل وتشيلسي وريال مدريد والمنتخب البلجيكي.

تابع: شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة.

اختتم: أخيرًا شكرًا جزيلًا لكم يا جماهيري الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه. الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع مع من أحب وخوض تجارب جديدة نراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي.

ووصل هازارد إلى كتيبة مدريد في موسم 2019، بعد انفجار نجوميته داخل نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيمة ضخمة وصلت وقتها إلى 100 مليون يورو.

