نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر صاحب الرقم القياسي.. "كأس إفريقيا 2023" بلا منتخبات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلى 24 بدلًا من 16 منتخبا بداية من نسخة 2019، شهدت النسختان الماضيتان 4 وجوه جديدة من بين المنتخبات المشاركة.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، مع إقامة البطولة بنفس العدد من المنتخبات للنسخة الثالثة على التوالي، ستخلو هذه النسخة المرتقبة في ساحل العاج من الوجوه الجديدة، حيث سبق لجميع المنتخبات الـ24 المتأهلة للنهائيات المشاركة في البطولة عبر نسخ ماضية.

وتجرى قرعة البطولة الخميس في أبيدجان، لتوزيع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

وخلال نسخة 2019، التي كانت الأولى بمشاركة 24 منتخبا، شاركت منتخبات مدغشقر وموريتانيا وبوروندي في النهائيات للمرة الأولى، كما شهدت النسخة الماضية عام 2021 مشاركة منتخب غامبيا للمرة الأولى في النهائيات. وبعد 3 نسخ متتالية شهدت كل منها مشاركة وجه واحد جديد على الأقل، ستخلو نسخة 2023 التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل من الوجوه الجديدة.

منتخب مصر الأكثر مشاركة في البطولة

ومن بين جميع المنتخبات المتأهلة للنهائيات في النسخة المرتقبة، يتصدر المنتخب المصري قائمة الفرق الأكثر مشاركة في النسخ الماضية بإجمالي 25 مشاركة سابقة، فيما سيخوض البطولة للمرة الـ26 في تاريخه من خلال النسخة الجديدة في ساحل العاج.

ويستحوذ المنتخب المصري على الرقم القياسي في عدد المشاركات بالبطولة، ولا يقترب منه في المنتخبات الأخرى المشاركة في نسخة 2023 سوى المنتخب الإيفواري، الذي يخوض البطولة للمرة الـ25 كما يخوض المنتخب الغاني البطولة للمرة الـ24.

وعلى النقيض، سيكون منتخب غامبيا هو أقل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة خبرة بالنهائيات حيث يخوض الفريق البطولة للمرة الثانية فقط، فكانت مشاركته الوحيدة السابقة خلال النسخة الماضية، حيث كان ولا يزال أحدث الوجوه المنضمة إلى النهائيات.

كما يخوض المنتخب الموريتاني النهائيات للنسخة الثالثة وهي الثالثة على التوالي أيضا منذ ظهوره الأول في نسخة 2019، فيما يخوض المنتخب التنزاني البطولة للنسخة الثالثة.