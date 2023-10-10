زيزو يتضامن مع فلسطين بهذه الطريقة.. شاهد

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أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، على دعم القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، عقب الاعتداءات التي يشهدها المدنين داخل قطاع غزة من هجمات وحشية تشنها قوات الاحتلال.

وتشهد الأيام القليلة الماضية، اشتباكات نارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، بعد ما شنته كتيبة القسام من هجمات قوية سميت بطوفان الأقصى.

- زيزو يساند فلسطين

وقام أحمد زيزو نجم نادي الزمالك، بتغيير صورته الشخصية عبر حسابه على موقع الصور "انستجرام"، إلى صورة راية فلسطين، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينين، بعد الهجمات الوحشية التي شهدتها قطاع غزة.

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاستكمال صحوتهم الأخيرة في الدوري المصري الممتاز 2023\2024، عندما يصطدم بنظيره سموحة في الجولة الرابعة من البطولة، مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري.

