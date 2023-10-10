الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو وثنائي مميز في الريال وأزمة تضرب نابولي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو وثنائي مميز في الريال وأزمة تضرب نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 10-10-2023


الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

1- بيلد:

بعد اقالته من ريد بول لايبزيج.. ايبرل يجتمع مع رئيس البايرن في امريكا


2- ذا صن:

صفقة كبيرة ايقونة كرة القدم الامريكية توم برايدي سيدفع راتب لنجم اليونايتد السابق واين روني ثلاث اضعاف المدرب لسابق لبيرمينجهام جون اوستاس.

3- آس:

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الحياة الجديدة لبراين
توقيعان ممتازات لجالاكتيكوس (بيلينجهام وجوسيلو )
اصابة كوندي وغيابه عن الكلاسيكو

4- كورييري ديلو سبورت:

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أزمة في ​نابولي​
​جارسيا​ على مفترق طريق
الكان: اليوفي سيحصل على الالقاب مع اليغري
فيورنتينا هو معجزة ايطاليانو
​ديبالا​ يسدد ضربة قوية للانتر
​سباليتي​ يلدغ ساري: ايطاليا مهمة بالنسبة له

5- لاجازيتا ديلو سبورت:

جارسيا محبط لعدم الثقة به
اليوفي يعيد اطلاق السكوديتو
الانتر يفكر بتاريمي

6- ليكيب:

هنري " مسيرتي لا تساعدني "

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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