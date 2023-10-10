نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو وثنائي مميز في الريال وأزمة تضرب نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 10-10-2023



الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

1- بيلد:

بعد اقالته من ريد بول لايبزيج.. ايبرل يجتمع مع رئيس البايرن في امريكا



2- ذا صن:

صفقة كبيرة ايقونة كرة القدم الامريكية توم برايدي سيدفع راتب لنجم اليونايتد السابق واين روني ثلاث اضعاف المدرب لسابق لبيرمينجهام جون اوستاس.

3- آس:



الحياة الجديدة لبراين

توقيعان ممتازات لجالاكتيكوس (بيلينجهام وجوسيلو )

اصابة كوندي وغيابه عن الكلاسيكو

4- كورييري ديلو سبورت:

أزمة في ​نابولي​

​جارسيا​ على مفترق طريق

الكان: اليوفي سيحصل على الالقاب مع اليغري

فيورنتينا هو معجزة ايطاليانو

​ديبالا​ يسدد ضربة قوية للانتر

​سباليتي​ يلدغ ساري: ايطاليا مهمة بالنسبة له

5- لاجازيتا ديلو سبورت:

جارسيا محبط لعدم الثقة به

اليوفي يعيد اطلاق السكوديتو

الانتر يفكر بتاريمي

6- ليكيب:

هنري " مسيرتي لا تساعدني "