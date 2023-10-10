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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو وثنائي مميز في الريال وأزمة تضرب نابولي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 10-10-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-
1- بيلد:
بعد اقالته من ريد بول لايبزيج.. ايبرل يجتمع مع رئيس البايرن في امريكا
2- ذا صن:
صفقة كبيرة ايقونة كرة القدم الامريكية توم برايدي سيدفع راتب لنجم اليونايتد السابق واين روني ثلاث اضعاف المدرب لسابق لبيرمينجهام جون اوستاس.
3- آس:
الحياة الجديدة لبراين
توقيعان ممتازات لجالاكتيكوس (بيلينجهام وجوسيلو )
اصابة كوندي وغيابه عن الكلاسيكو
4- كورييري ديلو سبورت:
أزمة في نابولي
جارسيا على مفترق طريق
الكان: اليوفي سيحصل على الالقاب مع اليغري
فيورنتينا هو معجزة ايطاليانو
ديبالا يسدد ضربة قوية للانتر
سباليتي يلدغ ساري: ايطاليا مهمة بالنسبة له
5- لاجازيتا ديلو سبورت:
جارسيا محبط لعدم الثقة به
اليوفي يعيد اطلاق السكوديتو
الانتر يفكر بتاريمي
6- ليكيب:
هنري " مسيرتي لا تساعدني "