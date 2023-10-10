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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في السابعة من مساء الخميس المقبل المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني المصري أمام نظيره الزامبي، وذلك في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتقابل المنتخبان في 17 مواجهة سابقة، آخرها في أكتوبر عام 2015 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الأسبق للمنتخب الوطني هيكتور كوبر، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

مصر أمام زامبيا.. لمن يميل التاريخ؟ (أرقام)

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره الزامبي خلال 10 مواجهات، فيما فاز المنتخب الزامبي في 4 مواجهات، وتعادل المنتخبان في 3 مواجهات.

ويطمح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية الأخيرة أمام المنتخب التونسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية، وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وكذلك قناة أون تايم سبورت.

