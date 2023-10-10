نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| حصة تأهيلية خاصة للاعبين.. وآخر تطورات حالة المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز 2023-2024.



وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية والبدنية والاستشفائية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.



عقب ذلك توجه الجهاز الفني ولاعبو الفريق إلى ملعب الترسانة لخوض مران اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



-برنامج تأهيلي خاص لعواد ومنسي



أدى الثنائي محمد عواد وناصر منسي، برنامجا تأهيليا خاصا على هامش مران اليوم، وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، ضمن برنامج موضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



و اكتفى اللاعبان بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ولم يشارك الثنائي في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة وفقا لقرار المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.



-تدريبات تأهيلية خاصة لـ "أوباما"



خاض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة.



يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الأمامية.



وأدى أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وإشراف من أعضاء الجهاز الطبي للفريق.



و يقوم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحوصات طبية متواصلة للاعب للاطمئنان على حالته، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية.



-الونش يواصل برنامجه التأهيلي



واصل محمود حمدي "الونش" القلعة البيضاء، أداء التدريبات التأهيلية، على هامش مران اليوم، وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.



وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به.



-فقرة تدريبية وخططية خاصة بمران الزمالك



أدى لاعبي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.



وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على العديد من الأمور الخاصة بخطة اللعب في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل الفني الأمثل للفترة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام.



وقام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بالتقسيمة للوقوف على كافة التفاصيل.



-موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

