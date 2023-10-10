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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسين لبيب المرشح لانتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس في القائمة الموحدة، أنه سبق له وتولى رئاسة اللجنة المكلفة بإدارة النادي ويعلم مشاكل القلعة البيضاء.

حسين لبيب: نعرف كل شئ عن الزمالك.. ونتطلع لإحداث نهضة فى جميع المجالات

وأضاف في المؤتمر الصحفي للقائمة أنه كان في حاجة لكتيبة من الكوماندوز لمساعدته في إعادة النادي لمكانته المعهودة في الفترة المقبلة.

وتابع قائلا:" رصدنا مشاكل الزمالك في الفترة الماضية، على المستوى الرياضي والاجتماعي لوضع حلول لكافة المشاكل".

وشدد على أنه سيتم إنشاء لجنة استثمار والتمويل وسيتولى رئاستها محمد الإتربي، وسيختار هو أعضاء لجنته، في حين سيتولى هاني شكري وأحمد خالد حسانين ملف التسويق.

وأضاف حسين ليبب أن هشام نصر سيتولى ملف الإنشاءات فيما يخص فرع السادس من أكتوبر أو فرع النادي النهري أو الفرع الحالي بميت عقبة، وسيتم تطوير الجانب الإجتماعي.

وأوضح أن عمرو أدهم تولى من قبل في اللجنة السابقة ملف الغرامات أمام المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتولى ملف عقود النادي في الفترة المقبلة.

وشدد على أنه سيكون هناك اهتمام بالجانب الرياضي لاستعادة البطولات في كافة الألعاب، وأضاف أنه اختار قائمة تغطي كل الملفات والتخصصات.

وتابع حسين لبيب:" من أهداف القائمة هو تغيير الصورة الذهنية للنادي واسترجاع قيمة وهيبة نادي الزمالك، ونتبنى علاقات جيدة مع الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وما يهمنا نادي الزمالك وهو ما نركز عليه".

وقال لبيب:" لدينا فكرة مختلف تماما، واللجنة التي تدير النادي حاليا هي المسؤولة عن كل الأمور الخاصة بالكرة في النادي ومن الصعب الحديث عن أمور الكرة في ظل وجود هذه اللجنة".

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.

