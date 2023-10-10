نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني برزي: القائمة الموحدة تتعهد بقيادة الزمالك إلى العالمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال هاني برزي المرشح لانتخابات الزمالك المقبلة على مقعد العضوية فوق السن بالقائمة الموحدة:" شرف لي حضور عدد كبير من رموز الزمالك لمؤتمر القائمة الموحدة".

هاني برزي: القائمة الموحدة تتعهد بقيادة الزمالك إلى العالمية

وأضاف قائلا:" سعيد بتكاتف أبناء القلعة البيضاء من أجل إعادة نادي الزمالك لمكانته المعهودة واستعادة الأمجاد في الفترة المقبلة، وحزين لابتعاد النادي عن المنافسة".. نتعهد بقيادة الزمالك إلى العالمية المكانة التى يليق بها.

وتابع:" لجنة حسين لبيب السابقة تعرضت لظلم شديد وتعرضت لإهانات بالرغم من أنها عملت الكثير للنادي في وقت قليل جدا، ونجحنا في حصد لقبي الدوري والكأس".

وشدد على أن الرياضة أصبحت صناعة ولا بد من تعظيم موارد النادي خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه يتقدم بالشكر لكابتن أحمد سليمان والدكتور عبد الله جورج، فالأول تنازل عن الترشح للرئاسة وتواجد مع القائمة في حين فضل الثاني الانسحاب ودعم القائمة".

واختتم تصريحاته قائلا:" أتمنى التوفيق لأعضاء القائمة بالجميع، وفخور جدا بتواجد رموز الزمالك".

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.

