الرياضة

مورينيو يُثير الجدل بشأن رحيله من روما الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي سيغادر روما عقب لقاء كالياري الأخير إذا حقق الفريق نتيجة سلبية، لكن الذئاب نجحوا في الفوز بنتيجة 4-1.

وقال مورينيو عن إمكانية استمراره مع روما، في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "لا أعرف، قبل نهائي بودابست الموسم الماضي، وعدت اللاعبين بأنني سأبقى ثم أخبرت المشجعين بذلك، وأنا هنا الآن".

وأضاف: "هناك معاداة لمورينيو خاصة في روما، يمكنك أن تجد كلا الجانبين (المحب والكاره)".

وواصل: "معاداتي يتبعها أشخاص يكونون سعداء عندما لا يفوز روما ولا يحقق أي نجاح أوروبي".

وأتم: "أقول هذا لأنني أقابل أشخاصا في الشارع وفي أي جزء من العالم يتفقون معي ومع طريقتي في الحياة.. وبالنسبة لي، المباراة الأكثر أهمية دائما هي التالية، فالماضي من التاريخ".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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