نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يُثير الجدل بشأن رحيله من روما الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي سيغادر روما عقب لقاء كالياري الأخير إذا حقق الفريق نتيجة سلبية، لكن الذئاب نجحوا في الفوز بنتيجة 4-1.

وقال مورينيو عن إمكانية استمراره مع روما، في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "لا أعرف، قبل نهائي بودابست الموسم الماضي، وعدت اللاعبين بأنني سأبقى ثم أخبرت المشجعين بذلك، وأنا هنا الآن".

وأضاف: "هناك معاداة لمورينيو خاصة في روما، يمكنك أن تجد كلا الجانبين (المحب والكاره)".

وواصل: "معاداتي يتبعها أشخاص يكونون سعداء عندما لا يفوز روما ولا يحقق أي نجاح أوروبي".

وأتم: "أقول هذا لأنني أقابل أشخاصا في الشارع وفي أي جزء من العالم يتفقون معي ومع طريقتي في الحياة.. وبالنسبة لي، المباراة الأكثر أهمية دائما هي التالية، فالماضي من التاريخ".

