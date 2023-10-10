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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سليمان المرشح لانتخابات نادي الزمالك على مقعد العضوية فوق السن، أن القائمة الموحدة هي الأنسب لإدارة النادي في الفترة المقبلة.

أعضاء قائمة لبيب يتعهدون بحل كل مشاكل الزمالك

وطالب سليمان أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب القائمة الموحدة لتلافي عشوائية القرارات، ولإعادة النادي لمنصات البطولات في كافة الألعاب.

وفي نفس الوقت أوضح هاني برزي المرشح على مقعد العضوية فوق السن أن هدف اللجنة هو إعادة الزمالك لسابق عهده رياضيا واجتماعيا.

وشدد على أنه ترشح ضمن القائمة الموحدة من أجل إعادة النادي لأمجاده في الفترة المقبلة، وأوضح أن القائمة لن تقصي أحد وستتبع العمل المؤسسي في إدارة النادي.

ومن جانبه أكد عمرو أدهم المرشح على مقعد العضوية فوق السن، أن الجميع حزين على وضع النادي الحالي، لأن الزمالك يستحق مكانة أفضل مما هو عليه الأن.

وتابع قائلا:" القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ستكون سببا أساسيا في عودة الزمالك لمكانته المعهودة، وأطالب الجمعية العمومية بدعم القائمة، لأنها تضم قامات مجتمعة على حب نادي الزمالك".

في حين أكد حسين السيد المرشح على العضوية فوق السن أن نادي الزمالك لن يفرط في أولاده وجميع العناصر الأساسية بالفريق مستمره مع الفريق.

ومن جانبه أكد هاني شكري المرشح على منصب العضوية فوق السن أن جميع أعضاء القائمة الموحدة لديهم ملفات محددة من أجل حل مشاكل النادي.

وشدد على أن القائمة الموحدة هي أفضل تشكيل مجلس للزمالك في أخر 30 عام، وطالب الجمعية العمومية بدعم القائمة وانتخابها.

في حين أوضح محمد طارق المرشح على العضوية فوق السن أن القائمة الموحدة اتفقت على شعار الزمالك أولا من أجل خدمة النادي.

وطالب الجميع بنسيان الخلافات من أجل مصلحة النادي في الفترة المقبلة، موضحا أن المجموعة لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة.

