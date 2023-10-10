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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجهة نظر تييري هنري في اللاعبين الحاليين ومن اللاعب الذي يراه المفضل له بالوقت الحالي وخاصة أنه كان من أساطير ريال مدريد الإسباني.

وقال هنري في تصريحات له عبر صحيفة ليكيب: "أعترف بأن هازارد الذي أعلن اعتزاله اللعبهو أكثر لاعب أثار إعجابي في السنوات الأخيرة".

تييري هنري يتحدث عن اللاعب المفضل له

وتابع: "اللاعب المفضل لدي في السنوات الأخيرة هو إيدن هازارد هو لاعب غريزي والشيء الوحيد الذي عليك فعله هو إعطائه إرشادات حول المناطق التي سيتسلم فيها الكرة وسيكون قادرًا على التعبير عن نفسه".

واختتم حديثه: "كم مرة جلست على المقعد وقلت لنفسي: "ماذا يفعل هازارد؟ لكن لا يمكنك التحكم في غريزتك أثناء ممارستك لكرة القدم".

