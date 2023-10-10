نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: هدفنا عودة الزمالك الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور حسام المندوه المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة حسين لبيب إن القائمة الموحدة هدفها خدمة نادي الزمالك وانقاذه من المشاكل التي يمر بها النادي.

حسام المندوه: هدفنا عودة الزمالك الجميل

وتابع قائلا:" نسعى لإعادة أسم وهيبة نادي الزمالك مرة أخرى".

وأضاف:" هيرجع الزمالك أفضل نادي في العالم مثلما كان في عام 2003، النادي يحتاج للأمانة والصدق كي يتجاوز أزماته ويستعيد بريقه".

وشدد الدكتور حسام المندوه على أن الزمالك كيان عملاق ونسعى لإعادته كأعظم نادي في العالم، ونتمنى تواجد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر ".

وقال:" هناك 16 ملفا أمام القائمة الموحدة داخل النادي، وبدأنا في حل مشاكل كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة، وأعضاء القائمة تبرعوا بالملايين في صندوق لحل مشاكل النادي".

وأضاف قائلا:" كل المرشحين لانتخابات الزمالك سيكون لهم دور مع مجلس الإدارة حال نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات المقبلة".

وشدد على أن نادي الزمالك أكبر من الجميع، وطالب الجمعية العمومية بالتواجد يوم 20 أكتوبر واختيار الأصلح لإدارة النادي.