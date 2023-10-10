نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مساء Nile".. مفاجاة بيرسي تاو ومعروف "الضعيف" وحارس هدية لفيتوريا ومدرب الزمالك المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتج لنا دوري النيل "Nile" أحداثًا جديدة مع كل جولة من المباريات، سواء كانت فنية أو تحليلية وذلك بمشاركة عدد كبير من الأندية المصرية بالبطولة التي أطلقت عام 1948.

ويقدم "الفجر الرياضي" كل أسبوع جولات بعيون أهم النقاد والإعلاميين الرياضيين، ويقدم لكم الناقد الرياضي محمد القاضي "مساء Nile" لمحات بتحليل سريع يستعرض أهم ما حدث من زاوية نقدية.

- مدرب الزمالك المنتظر

الدوري المصري ليس حقل تجارب، وبالتأكيد النجاح ليس مشروطا بالمدرب إلأجنبي، إذ إتخذ مسؤولو نادي فاركو القرار السليم بإسناد منصب المدير الفني للكوتش الكفء خالد جلال، الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر مديرًا فنيًا للزمالك.

- بيرسي تاو الأفضل في القارة

إذا استمر بيرسي تاو في المشاركة بشكل اساسي مع الاهلي، مبتعد عن الاصابات، سوف يحصل علي لقب الهداف في كافة البطولات ما بين المحلية والأفريقية، بفارق مستريح عن بقية منافسية من الهدافين.. أعتقد إذا وصل الاهلي لنهائي دوري الأبطال سيكون بيرسي تاو الأفضل في القارة محليًا.

- محمد معروف الضعيف

لم ولن يتغير الرأي في الحكم محمد معروف، ضعيف من الناحية الفنية، وكل منظومة التحكيم في مصر تعلم كيف دخل القائمة الدولية، وكيف يجتاز كل الاختبارات؟.

- حارس فاركو هدية لفيتوريا

محمد سعيد شيكا حارس فاركو واعد، وله مستقبل كبير، أعتقد إنه يحتاج إلى فرصه مع المنتخب الوطني في عهد روي فيتوريا، يحتاج فقط للفرصة، ليكون حارسًا كبيرًا مع اندية القمة في الدوري المصري، لإنه بحاجه لناد جماهيري.