طفل دكرنس يخطف الأنظار بدوري المحترفين "صور"

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت هذا الموسم منافسات دوري القسم الثاني مجموعة أ والتي يطلق عليها "المحترفين" والتي تضم 20 فريقا وهي البطولة المستحدثة التي أعلن عنها اتحاد الكرة المصري.

طفل دكرنس يخطف الأنظار بدوري المحترفين

وأقيمت حتى الآن ثلاث جولات من المسابقة والتي يتأهل الفريقان أصحاب المركزين الأول والثاني منها إلى الدوري الممتاز بينما يخوض صاحب المركز الثالث بالتصفية النهائية ملحقا للتأهل كثالث الفرق إلى الدوري الممتاز.

و لاشك بأن لقطات الجماهير التي تعشق كرة القدم تعد هي الأجمل والأبرز في مباريات الأندية الجماهيرية وأندية الأقاليم حيث تتجول عدسات المصورين في جنبات الملاعب بحثا عن تلك اللقطات التي تنال إعجاب المتابعين بمختلف المحافظات وأقاليم مصر.

اللقطة الأبرز هذه الجولة والتي حاذت إعجاب الكثير من عشاق الكرة المصرية هي لقطة تم رصدها أثناء مواجهة دكرنس وضيفه أسوان التي أقيمت بملعب حمدينو عبدالجليل بنادي دكرنس حيث يظهر طفل صغير يطل من شرفة المنزل ليتابع مباراة فريقه وهو يقوم بأداء واجبه المدرسي قام بإلتقاطها المصور الفوتوغرافي الشهير محمود الفوالة.

جدير بالذكر أن دكرنس قد حقق الفوز في تلك المباراة التي أقيمت أمس وبهدف واحد دون رد أحرزه أحمد الدماطي مدافع الفريق.