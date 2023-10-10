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أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق دوري الجمهورية لكرة اليد للموسم الجديد تمكن فريق سيتي كلوب شبين الكوم للبنات تحت ١٥ سنة من تحقيق الفوز على المهندسين ٣٤-٣١، فيما فاز سيتي كلوب للأولاد تحت ١٣ سنة على مركز شباب دملو ٢٤-٢١.

فوز أبناء سيتي كلوب في اليد والسلة مع انطلاق المسابقات الرسمية

يأتي ذلك ضمن مشاركة سيتي كلوب في المسابقات الرسمية التي تنظمها الاتحادات الرياضية بعد اشهار نادي سيتي كلوب، وضمن خطة مجموعة أندية سيتي كلوب في رعاية الناشئين، حيث شارك براعم اللعبة أيضًا في مسابقة تحت ١٠ سنوات للبنات وتمكنوا من تقديم آداء مشرف في لقائي شبان بنها والعبور.

كما تمكن ناشئو سيتي كلوب شبين تحت ١٦ سنة في الفوز على العبور ٤٦-٢١ مع انطلاق دوري منطقة القليوبية لكرة السلة المصغرة، وفازت ناشئات سيتي كلوب تحت ١٦ سنة على بنها ٥٢-٤٤ وفريق ١٨ سنة للبنات على الشبان المسلمين ٦١- ٣٣، فيما حصل فرق البراعم تحت ١١، ١٢، ١٣، ١٤ سنة على تقدير آداء مشرف في البطولة.

وكانت مجموعة أندية سيتي كلوب قد أطلقت استراتيجيتها الرياضية التي تعتمد على بناء قاعدة حقيقية من الناشئين والناشئات في كل اللعبات الرياضية وبمشاركة جميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية بهدف اثراء الحياة الرياضية في المستقبل القريب على أسس علمية وفق رؤية وطنية تتلاقى مع رؤية الجمهورية الجديدة في جميع المجالات.

