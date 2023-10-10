نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رموز وحكماء ونجوم الزمالك يشهدون اعلان تفاصيل برنامج القائمة الموحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق وحسن صقر رئيس المجلس القومي السابق للرياضة وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة النادي، والمستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة السابقة لإدارة النادي، وطارق جبريل أمين صندوق النادي الأسبق على التواجد بالمؤتمر الصحفي للقائمة الموحدة التي ستخوض انتخابات الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وفي نفس الوقت تواجد المستشار محمد عطية عضو اللجنة السابقة لإدارة النادي وإسماعيل سليم نائب رئيس النادي الأسبق والسيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل، وعمرو الجنانيني عضو مجلس الزمالك الأسبق، وعدد من رموز النادي القدامى.

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.