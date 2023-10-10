انت الأن تتابع خبر من أجل كأس العالم.. رونالدو باقي في النصر السعودي حتى 2027 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجديد عقده مع نادي النصر السعودي، ليظل في صفوف العالمي حتى عام 2027.رونالدو انضم لصفوف النصر السعودي في يناير 2023، في صفقة انتقال حر ويتربط بعقد مع النادي حتى يونيو 2025، وسجل 25 هدف بقميص أصفر العاصمة السعودية في 30 مباراة شارك فيها وقدم 8 تمريرات حاسمة.

رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلت عن تقارير سعودية أن كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة النصر برغبته في تجديد عقده مع النادي العاصمي الأصفر حتى عام 2027.

الصحيفة البريطانية، قالت أن إدارة نادي النصر السعودي، تدرس طلب رونالدو في الوقت الحالي، نظراً لصعوبة قرار تجديد عقده بهذه المدة، وذلك لأن النجم البرتغالي سيكون قد بلغ عامه الـ42 في 2027.

الإدارة النصراوية، لا ترغب في التسرع بحسم ملف تجديد عقد رونالدو، خاصةً مع الراتب الضخم الذي يتقاضاه النجم البرتغالي مع الفريق.

وشدد التقارير السعودية، أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، أبلغ ادارة نادي النصر السعودي، قبل سفره لمعسكر البرتغال بأن لديه رغبه بتجديد عقده مع النادي حتى عام 2027م و بعد ذلك سيعتزل لعب كرة القدم

رغبة رونالدو بتجديد عقده، هو للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وسيكون وقتها بعمر الـ41 وهو إنجاز مذهل حتى بالنسبة لرياضي مثل المهاجم البرتغالي الأسطوري.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعدد 10 أهداف بعد مرور 9 جولات.

ويملك الدون 123 هدف بقميص منتخب بلاده في 201 مباراة شارك بها.