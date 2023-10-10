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أحمد جودة - القاهرة - قال حسين لبيب المرشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب الرئيس في القائمة الموحدة إن هناك أفكار عديدة لحل مشاكل الأزمة المادية التي يمر بها النادي.

حسين لبيب: سنعيد الثقة بين الزمالك والمستثمرين

وأوضح في المؤتمر الصحفي أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة الثقة بين النادي وبين المستثمرين، وسيتم العمل على تحسين الصورة الذهنية للنادي.

وتابع لبيب قائلا:" قناة الزمالك سيتم تغيير هيكلها، والسياسية التحريرية للقناة في الفترة المقبلة".

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.